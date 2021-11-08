Путин поговорил по телефону с главой ЦРУ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом отношения РФ и США, кризис в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Такой телефонный разговор имел место", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"[Обсуждались] двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, [состоялся] обмен мнениями по региональным конфликтам", - указал Песков. Он также подтвердил, что стороны обсудили вопросы кибербезопасности.

Бернс вместе с высокопоставленной американской делегацией находился в Москве 2-3 ноября. 2 ноября у главы ЦРУ прошли встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Согласно сообщению СВР, Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. На встрече с Патрушевым, как указали в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, обсуждались отношения Москвы и Вашингтона.