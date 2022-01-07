Военно-транспортная авиация РФ продолжает переброску миротворцев в Казахстан

С аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска российских миротворцев в Казахстан, сообщает Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВДВ грузят в самолеты военно-транспортной авиации штатную технику и вооружение.

"Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента", - сообщает Минобороны.

По информации Минобороны, основными задачами миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, содействие силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. От РФ в миротворческие силы ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.