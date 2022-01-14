Лавров сообщил о реальном прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке

Реальный прогресс достигнут в переговорах по иранской ядерной сделке, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По иранской ядерной программе <...> есть реальный прогресс, там есть реальное желание, прежде всего между Ираном и США, понять конкретные озабоченности и понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что "это может быть только пакетное решение", как и сама иранская сделка. "Совместный всеобъемлющий план действий был пакетным решением", - заметил он.

По словам министра, опытные переговорщики в Вене "уже проникли в самые детали этой переговорной материи" и "делают сейчас неплохой прогресс". "Я стучу по дереву, но мы рассчитываем, что договоренность будет достигнута", - заключил он.