В России за сутки госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом против 5 970 днем ранее, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 67 809, до 11 241 109. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,61%.
Число летальных исходов возросло за сутки на 681, до 327 448. Днем ранее было зарегистрировано 655 смертей из-за ковида. Таким образом, уже десять дней подряд в стране фиксируют менее 700 летальных исходов из-за коронавируса в сутки.
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