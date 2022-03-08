ЦБ РФ решил не возобновлять торги 9 марта на Мосбирже в секции фондового рынка

Банк России принял решение не возобновлять торги в среду на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: адресные заявки" с расчетами в рублях. Об этом говорится в сообщении регулятора во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45; секции рынка СПФИ (стандартизированные производные финансовые инструменты - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо Мосбиржи откроются в 10:00, уточняет регулятор.

Режим работы Московской биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 того же дня.