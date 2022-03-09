S&P Global приостанавливает коммерческую деятельность в России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) объявило о приостановке коммерческой деятельности в России. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компания S&P Global приняла решение приостановить коммерческие операции в России. Как поставщик независимых новостей, исследований, контрольных показателей и аналитики, S&P Global продолжит играть свою значительную роль на мировых рынках, предоставляя ключевую информацию о российских рынках для принятия нашими клиентами важных решений", - следует из сообщения рейтингового агентства.

5 марта о прекращении коммерческой деятельности в России объявило международное рейтинговое агентство Moody's. Несмотря на закрытие российского филиала, Moody’s сообщило о намерении продолжить освещение действующих рейтингов за пределами России.