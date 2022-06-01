Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации "некоего документа"

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации "некоего документа", но работа над ним давно остановлена и пока не возобновилась. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена. Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ. А работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась", - сказал представитель Кремля.