В России за сутки выявили 2 683 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 683, летальных исходов из-за ковида - на 51. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 004 случая заражения и 55 смертей, всего с начала пандемии - 18 421 564 и 380 943 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось на 2 355 против 2 713 днем ранее, до 17 847 868.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 3,3%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей уменьшилось на 8,2%, сообщили в оперштабе.

При этом число госпитализаций увеличилось в 30 регионах, заболеваемость выросла в 29, следует из данных штаба.