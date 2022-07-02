Россия выходит из ряда соглашений Совета Европы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, РФ с 16 марта 2022 года выходит из Группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям ("Группа Помпиду"), из частичного соглашения 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право, частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф, из расширенного частичного соглашения по спорту СЕ, расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах СЕ, расширенного частичного соглашения СЕ "Обсерватория по преподаванию истории в Европе". Кроме того, Россия более не будет участвовать в деятельности Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж") и Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Также, по этому документу, фонд "Евримаж" при Совете Европы исключен из "перечня международных и иностранных организаций, получаемые налогоплательщиками гранты которых не подлежат налогообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций - получателей грантов".