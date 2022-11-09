В России за сутки выявили 5 335 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 335, летальных исходов из-за ковида - на 62. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 320 случаев заражения и 63 смерти, всего с начала пандемии - 21 477 926 и 390 774 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 492 против 8 123 днем ранее, до 20 876 892.

За сутки в России госпитализировали 1 330 заболевших против 1 510 днем ранее (снижение на 11,9%). Число госпитализаций увеличилось в 30 регионах и уменьшилось в 44, в 11 ситуация осталась без изменений.