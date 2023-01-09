"Лукойл" сделал оферту о выкупе акций "ЭЛ5-Энерго" по 0,48 рубля

"Лукойл" направил миноритариям генерирующей компании "ЭЛ5-Энерго" (ранее "Энел Россия") оферту о выкупе акций компании по цене 0,48 рубля за одну ценную бумагу, говорится в сообщении "Лукойла", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом нефтяная компания 5 декабря увеличила долю в "ЭЛ5-Энерго" с 26,94% до 56,43%, говорится в сообщении "ЭЛ5-Энерго".

Таким образом, "Лукойлу" теперь принадлежит 19,96 млрд обыкновенных акций "ЭЛ5-Энерго". Предложение направлено 15 декабря в отношении 15,4 млрд обыкновенных акций, отмечается в раскрытии "Лукойла". Срок принятия предложения - в течение 70 дней с момента его получения ПАО "ЭЛ5-Энерго".

Генерирующая компания, в свою очередь, сообщила о получении оферты 9 января.