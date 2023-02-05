В России за сутки выявили 9 410 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 410, летальных исходов из-за ковида - на 45. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 681 случай заражения и 40 смертей, всего с начала пандемии - 21 996 744 и 395 279 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 200 против 6 334 днем ранее, до 21 379 874.

За сутки в России госпитализировали 618 заболевших против 1 085 днем ранее (снижение на 43%). Число госпитализаций уменьшилось в 59 регионах и увеличилось в 13, еще в 13 ситуация не изменилась.