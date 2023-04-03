Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге выросло до 32 человек

Россия Материалы 3 апреля 2023 08:57 (UTC +04:00)
Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге выросло до 32 человек

Читайте Trend в

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в результате пострадали 32 человека, сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 человек в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пять человек в удовлетворительном состоянии. Они получают всю необходимую помощь в стационарных условиях, сообщили в министерстве.

Там добавили, что еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась, помощь ей оказана амбулаторно.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости