Международные резервы России выросли на 3,4% в марте 2023 года

Центральный банк РФ сообщил, что международные резервы России выросли на 3,42%, до $593,879 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Отмечается, что международные резервы в марте выросли на $19,632 млрд. При этом к 1 апреля 2022 года показатель составлял $606,409 млрд.

Ранее сообщалось, что Центробанк Российской Федерации снова стал публиковать расширенный состав показателей по международным резервам России. Регулятор перестал раскрывать структуру международных резервов в марте прошлого года. Это произошло после того, как около $300 млрд золотовалютных резервов России были заблокированы странами Запада.

16 марта президент РФ Владимир Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из России за границу, если они будут направлены на развитие российского бизнеса.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращать.