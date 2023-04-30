Володин анонсировал проведение в Москве конференции "Россия - Латинская Америка"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече в воскресенье пригласил спикера Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса принять участие в парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"С 30 сентября по 2 октября запланировано проведение большой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Приглашаем вас возглавить делегацию от парламента Кубы и посетить Российскую Федерацию", - сказал Володин, обращаясь к спикеру кубинского парламента.

Спикер Госдумы напомнил, что основа отношений обеих стран "была заложена в самое непростое время для Кубы и Советского Союза". В настоящее время, считает Володин, "крайне важно, чтобы парламенты двух стран делали все для законодательного обеспечения принятых президентами решений и предлагали новые форматы сотрудничества, а также активизировали работу на уровне профильных комитетов".

В свою очередь, Эрнандес поблагодарил Россию за передачу Кубе 25 тыс. тонн пшеницы.

"Вы можете себе представить, как мы ценим недавнюю передачу гуманитарного груза - 25 тыс. тонн пшеницы в марте текущего года", - сказал Эрнандес на встрече с Володиным.

Он также передал благодарность правительству и народу РФ, а также Госдуме и Совету Федерации.