Россия в мае собирается возобновить покупку валюты для своих резервов

Россия в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов на фоне стабилизации государственных финансов в связи с тем, что доходы от экспорта энергоресурсов приблизились к целевому уровню. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первоначальные объемы закупок могут составить эквивалент $200 млн в юанях ежемесячно, говорится в сообщении. По данным агентства, соответствующее объявление Минфина ожидается в начале мая.

Агентство также отметило, что Россия в течение последних двух месяцев сокращала продажи юаней для покрытия дефицита бюджета, в апреле объем продаж сократился вдвое по сравнению с февралем.

Минфин РФ с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".