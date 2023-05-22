Песков заявил, что любые реформы ООН должны приниматься общим консенсусом

Любые решения о реформировании ООН должны быть продуктом общего консенсуса. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Реформа ООН - это тема, которая не первый год обсуждается, ставится многими государствами. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса", - сказал представитель Кремля.

Глава индийского правительства Нарендра Моди заявил в понедельник на открытии саммита Форума сотрудничества Индии и Тихоокеанских островов о необходимости реформирования ООН, поскольку "голос глобального Юга должен звучать на высоте Совета Безопасности [всемирной организации]".