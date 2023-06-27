Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств

БАКУ /Trend/ - Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend.

"Владимир Путин сейчас проводит рабочее совещание, на котором присутствуют генеральный прокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин", сказал Песков.