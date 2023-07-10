В Санк-Петербурге горит cклад на площади 3,5 тыс квадратных метров

БАКУ /Trend/ - В понедельник произошло возгорание в производственно-складском здании на площади 3,5 тысячи квадратных метров в Калининском районе Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ, передает Trend.

В сообщении отмечается, что из горящего здания были эвакуированы семь человек.

Представители пресс-службы отметили, что наличие большого количества горючих материалов способствует быстрому распространению пожара.

На место происшествия было направлено 110 человек и 27 единиц техники для тушения пожара.

"В настоящее время проводятся дополнительные усилия для ликвидации возгорания", - добавили в МЧС.