Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

В Санк-Петербурге горит cклад на площади 3,5 тыс квадратных метров

Россия Материалы 10 июля 2023 07:25 (UTC +04:00)
В Санк-Петербурге горит cклад на площади 3,5 тыс квадратных метров

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В понедельник произошло возгорание в производственно-складском здании на площади 3,5 тысячи квадратных метров в Калининском районе Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ, передает Trend.

В сообщении отмечается, что из горящего здания были эвакуированы семь человек.

Представители пресс-службы отметили, что наличие большого количества горючих материалов способствует быстрому распространению пожара.

На место происшествия было направлено 110 человек и 27 единиц техники для тушения пожара.

"В настоящее время проводятся дополнительные усилия для ликвидации возгорания", - добавили в МЧС.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости