Промпроизводство в России выросло на 5,4%

БАКУ /Trend/ - Промпроизводство в России в августе 2023 года увеличилось на 5,4% по сравнению с августом прошедшего года, за январь - август рост составил 3% в годовом выражении, передает Trend.

В августе по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство увеличилось на 2%.

Добыча полезных ископаемых в РФ в августе снизилась на 1,2% в годовом выражении (за январь-август на 1,3%), производство в обрабатывающих отраслях выросло на 10,3% (за январь-август - на 6,6%). В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в августе увеличились на 2,1% (за восемь месяцев на 0,4%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 2,3% (за восемь месяцев показатель снизился на 3%).

По данным статистики, в августе в годовом выражении выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 54,2%, изготовление мебели - на 42,8%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 41,8%.

Производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) увеличилось на 39,6%, производство прочих готовых изделий - на 32,5%, производство электрического оборудования - на 26,1%, а выпуск резиновых и пластмассовых изделий - на 16,8%. Производство табачных изделий сократилось на 14,5%, производство бумаги и бумажных изделий - на 3,7%, добыча металлических руд - на 3,2%, производство напитков - на 1,6%, добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - на 0,8%.