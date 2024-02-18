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В России эвакуировали рыбаков, оказавшихся на расколотой льдине

Россия Материалы 18 февраля 2024 09:37 (UTC +04:00)
В России эвакуировали рыбаков, оказавшихся на расколотой льдине

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Эвакуация рыбаков, оказавшихся на расколотой льдине в Сахалинской области России, завершена, все люди доставлены на берег.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России.

В сообщении отмечается, что все 82 человека доставлены на берег, пострадавших нет.

Отметим, что в Охотском море в районе села Стародубское произошел отрыв ледяного поля шириной 50 метров. По предварительной информации, на льдине находились 14 человек. Позже выяснилось, что рыбаков на льдине больше.

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