Контакты РФ и США по космосу застопорились

БАКУ /Trend/ - Никакого продвижения в контактах с США по теме космоса нет и быть не может.

Как сообщает Trend со ссылкой на İNTERFAX, об этом заявил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Журналисты попросили его прокомментировать заявления Вашингтона о том, что контакты с Москвой по теме космоса уже состоялось и спросили, насколько они были конструктивными.

«На эту тему могу сказать только одно: американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые с ними же мы договариваемся оставлять в конфиденциальном поле. То есть в начале они настаивают на том, чтобы в публичное пространство не попадало никакой информации на этот счет и буквально после обсуждения этой темы с нами сами же все это выпускают», – сказал Рябков.

«Никакого продвижения по этой теме нет и быть не может. Причина понятна – абсурдность американских обвинений нас в якобы намерениях развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе», – отметил замминистра.

«Как неоднократно уже в последнее время было подчеркнуто и как об этом заявил президент, таких намерений у нас нет, и американцы преследуют единственную цель – демонизацию России, выдвигая подобного рода обвинения. Поэтому контакт совершенно непродуктивный по этому вопросу», – добавил замглавы российского МИД.

Комментируя появившиеся сообщения о том, что контакты проходили между помощником президента РФ Юрием Ушаковым и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, а также по линии директоров СВР и ЦРУ Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса, Рябков сказал: «Я еще раз могу сказать только то, что неприемлемость американского подхода к каким бы то ни было контактам и диалогу с нами в свете постоянных утечек из Вашингтона, для нас совершенно очевидна. Мы осуждаем эту американскую практику».