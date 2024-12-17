В Москве в результате взрыва погибли два человека

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в столице России городе Москва погибли два человека.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на российские СМИ, Следственный комитет (СК) РФ по городу Москва возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек мужского пола.

"Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия на месте происшествия для установления лица, причастного к совершению преступления", - говорится в сообщении СК.

По предварительной информации инцидент произошёл около 6 часов утра возле дома №2. Ударная волна выбила окна в нескольких квартирах поблизости.

Личности погибших и обстоятельства трагедии пока не установлены.

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