ШОС может стать для Турции альтернативой ЕС – эксперт

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что вступление в ЕС и полноправное членство в данной организации являются для Анкары приоритетом, альтернативой этому может стать членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сказал Trend в понедельник турецкий эксперт по внешней политике и главный координатор политического движения Beyaz Hareket Эрдем Эрен.

Он отметил, что, как известно, в свое время Турция выдвигала различные инициативы по созданию региональных структур, где могла бы играть лидирующую роль. К примеру, экс-премьер-министр Турции Неджметтин Эрбакан выдвинул идею создания "Исламской восьмерки" (D-8), членами которой являются Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция.

«Бывший президент Тургут Озал в свою очередь выдвигал идею создания союза, в который входили бы балканские страны, тюркоязычные страны, а также страны Ближнего Востока. Но США препятствовали реализации данной инициативы и вместо этого была создана Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)», - сказал Эрен.

По мнению эксперта, проблемы в отношениях с ЕС подталкивают Турцию к поиску новых альтернатив членству в этой организации, и в экономическом, политическом, военном и культурном плане членство в ШОС является для Анкары очень привлекательным.

«Кроме того, Турцию также привлекает динамичное развитие ШОС за последние годы», - сказал Эрен.

Он не исключил, что в случае вступления в ШОС, Анкара может сыграть роль моста между этой организацией и Западом, а также балканскими странами и странами Ближнего Востока.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена стать полноправным членом ШОС.

В ШОС входят Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями являются Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан. Турция и Шри-Ланка имеют в организации статус партнеров по диалогу.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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