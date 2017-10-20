Участие Азербайджана в саммите D-8 стратегически важно – эксперт

БАКУ /Trend/ - Участие Азербайджана в саммите D-8, проходящем сегодня в Стамбуле, носит стратегически важный характер.

Об этом сказал Trend в понедельник турецкий эксперт по внешней политике и главный координатор политического движения Beyaz Hareket Эрдем Эрен.

По словам эксперта, участие Азербайджана в саммите в очередной раз доказывает, что Турция относится к Азербайджану как к своему стратегическому партнеру в этой важной структуре.

«Участие Азербайджана в саммите D-8 является наглядным примером братских отношений между Анкарой и Баку», - отметил Эрен.

По словам эксперта, организация саммита D-8 было идеей экс премьер-министра Турции Неджметтина Эрбакана.

«После Эрбакана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уделял особое внимание развитию отношений между странами-участницами саммита D-8», -отметил Эрен.

По словам эксперта, ожидается, что в рамках саммита D-8 будет принята «Стамбульская декларация», направленная на развитие планов дальнейшего сотрудничества.

Отметим, что, выступая сегодня на саммите D-8, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что состав D-8 должен расширяться.

Эрдоган отметил, что должны расширяться как экономические, так и политические связи между странами, участвующими в саммите D-8.

Президент Турции также отметил, что государства-участники D-8 должны использовать свою национальную валюту во взаимной торговле.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Стамбул для участия в качестве особого гостя в саммите D-8.

В Стамбуле в пятницу проходит саммит стран-участников D-8: в этом форуме принимают участие Турция, Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu