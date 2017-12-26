Турция не войдет в состав ЕС в ближайшие годы - глава МИД ФРГ

Турция и Украина не войдут в состав Евросоюза в ближайшем будущем. Об этом заявил глава министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщают немецкие СМИ.

"Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Европейского союза", - отметил глава внешнеполитичекого ведомства.

Вместе с тем Габриэль считает возможными альтернативные формы сотрудничества.

По словам Габриэля, с Турцией можно прийти к "более тесной форме таможенного союза".

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