Турция не войдет в состав ЕС в ближайшие годы - глава МИД ФРГ

26 декабря 2017 06:49 (UTC+04:00)

Турция и Украина не войдут в состав Евросоюза в ближайшем будущем. Об этом заявил глава министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщают немецкие СМИ.

"Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Европейского союза", - отметил глава внешнеполитичекого ведомства.

Вместе с тем Габриэль считает возможными альтернативные формы сотрудничества.

По словам Габриэля, с Турцией можно прийти к "более тесной форме таможенного союза".

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Azernews Newspaper
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