БАКУ /Trend/ - Турция не примет предложение о привилегированном партнерстве в отношениях с ЕС и не согласна на статус "второго класса" при переговорах с Евросоюзом, заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик, сообщают турецкие СМИ.

"Если нам поступит предложение о "привилегированном партнерстве", мы его отклоним, даже не рассмотрев. Никто не имеет права предлагать Турции статус второго класса в отношениях с ЕС", — заявил Челик в эфире телеканала Haberturk.

Он добавил, что ЕС не должен рассматривать Турцию как лагерь для беженцев, с которым можно сотрудничать только по миграционному вопросу, и как военный штаб, с которым можно сотрудничать в борьбе против терроризма.

"Турцию нужно воспринимать в качестве государства!", - сказал Челик.

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