Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и генсеком НАТО

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом, сообщают турецкие СМИ.

Эрдоган напомнил, что в связи с недавними событиями в Сирии Турция примет все необходимые меры для защиты национальной безопасности в рамках международного права.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг отметил, что Турция имеет полное право защищаться от террористических атак. Столенберг также подчеркнул, что Турция является важной страной для НАТО. По его словам, консультаций о формировании на севере каких-либо сил не проводилось.

Отметим, что МИД Турции завяли о том, что сотрудничество США с PYD и YPG, противоречит данным Вашингтоном обязательствам и сделанным ранее заявлениям, и угрожает национальной безопасности Турции.

Также ранее 14 января ВС Турции подвергли артиллерийскому обстрелу позиции террористов из организации YPG в районе Африн на северо-западе Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.