В Стамбуле и Бурсе отменены морские рейсы

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром и штормом в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает во вторник Организация по управлению морским транспортом Турции.

Согласно прогнозам синоптиков, нестабильная погода в акватории Стамбула будет наблюдаться на протяжении ближайших двух дней.

Также сообщается, что отменены морские рейсы и в провинции Бурса.

В связи с этим в усиленном режиме функционирует тоннель "Мармарай".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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