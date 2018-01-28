ВМС Турции не позволили греческим кораблям приблизиться к спорным островам

28 января 2018 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Катера ВМС Турции не позволили греческому военному кораблю, на борту которого находился министр обороны страны Панос Камменос, приблизиться к острову Кардак.

Об этом говорится в сообщении, распространенном МВД Турции.

Отмечается, что корабль покинул территориальные воды Турции без каких-либо эксцессов.

Государственная принадлежность острова Кардак (Имиа) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море оспаривается Турцией. В 1996 году территориальный спор привел к напряженности в отношениях между странами. В том же году Европарламент присудил остров Греции, но Анкара назвала решение односторонним и не имеющим юридической силы.

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