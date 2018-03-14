Сотрудничество Турции и Азербайджана направлено на развитие всего региона – премьер

14 марта 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Турции и Азербайджана направлено на развитие всего региона, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым перед вылетом в Азербайджан, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, отношения между Баку и Анкарой также направлены на обеспечение безопасности региона.

Он отметил, что в рамках визита в Азербайджан будет обсужден ряд вопросов, в том числе ситуация на Южном Кавказе и региональные вопросы.

Отметим, что турецкий премьер примет участие в работе VI Глобального Бакинского форума, который пройдет 15-17 марта при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и организации Международного центра Низами Гянджеви.

Напомним, что в VI Глобальном Бакинском форуме планируется участие президентов Албании Илира Меты, Черногории Филипа Вуяновича, члена Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича и президентов других стран, премьер-министров, министров, бывших глав государств и правительств, являющихся членами Международного центра Низами Гянджеви, около 500 гостей, среди которых известные общественные и политические деятели.

В рамках мероприятия планируется обсуждение таких глобальных вопросов, как мир и безопасность в Ближневосточном регионе, существующая геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современный период.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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