В Турции оценили влияние перестановок в Госдепе на отношения с США

14 марта 2018 14:53 (UTC+04:00)

Перестановки в госдепе могут повлиять на проведение консультаций Турции и США, которые планировались на 19 марта, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

"Что касается отношений с США… На 19 марта в Вашингтоне у нас были запланированы переговоры с американскими коллегами, возможно встреча будет перенесена, так как (Рекс) Тиллерсон покинул свой пост (госсекретаря)", — заявил Чавушоглу по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Накануне президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.

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