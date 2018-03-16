Турция и Иран могут начать совместную военную операцию против РПК – СМИ

БАКУ /Trend/ - Турция и Иран могут приступить к совместной военной операции против террористической организации РПК, пишут в пятницу турецкие СМИ, со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что стороны также могут осуществить совместные военные операции против террористической организации PJAK, которая в основном действует на стыке границы Ирана, Ирака и Турции.

О точной дате возможного начала военных операций против РПК и PJAK не сообщается.

Как сообщалось ранее, Ирак и Турция договорились о совместной операции против РПК на севере Ирака.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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