Переговоры по ЗРС с США не являются альтернативой российским С-400 - премьер Турции

БАКУ /Trend/ - Переговоры Анкары и Вашингтона по зенитным ракетным системам (ЗРС) Patriot не являются альтернативой ЗРС С-400, приобретенным у России .

Об этом сказал в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя заявление МИД Турции о том, что "Турция продолжает вести переговоры с США о закупке систем ПВО", сообщают турецкие СМИ.

"Несмотря на имеющиеся ошибки, которые США совершают в Сирии, они все еще наши союзники. [Переговоры по ЗРС Patriot] не являются альтернативой С-400", - сказал он.

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в пятницу на пресс-конференции сообщил , что Анкара продолжает вести переговоры с США и европейским оборонным концерном EUROSAM о закупке систем ПВО. По его словам, Россия сделала Турции выгодное предложение по ЗРС С-400.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта российская сторона подтвердила 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара внесла аванс по контракту. Турция станет первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

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