Турция испытала баллистические ракеты

25 марта 2018 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend /- В Турции проведены успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки "Гёкдоган" и "Боздоган", пишут в воскресенье турецкие СМИ.

Ракеты являются совместной разработкой Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности страны.

Впервые они были представлены на Международной выставке продукции оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

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