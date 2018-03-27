МИД: Турция осуждает атаки на города Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - Турция осудила атаки, поразившие различные города Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном в понедельник.

"Мы с беспокойством узнали о том, что семь ракетных ударов были совершены из Йемена в разные города Саудовской Аравии в ночь на 25 марта. Мы осуждаем эти атаки.

Утешает, что перехват и уничтожение указанных ракет системами защиты ПВО Саудовской Аравии предотвратили дальнейшие потери", - говорится в заявлении МИД.

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