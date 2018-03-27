МИД: Турция осуждает атаки на города Саудовской Аравии

27 марта 2018 00:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция осудила атаки, поразившие различные города Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном в понедельник.

"Мы с беспокойством узнали о том, что семь ракетных ударов были совершены из Йемена в разные города Саудовской Аравии в ночь на 25 марта. Мы осуждаем эти атаки.

Утешает, что перехват и уничтожение указанных ракет системами защиты ПВО Саудовской Аравии предотвратили дальнейшие потери", - говорится в заявлении МИД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция не будет предпринимать меры в отношении России в связи с "делом Скрипаля"
Турция 26 марта 22:42
В Турции ожидается создание министерства искусственного интеллекта - СМИ
Турция 26 марта 16:54
Турция и европейские страны закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 26 марта 10:29
По Саудовской Аравии со стороны Йемена выпустили семь ракет - коалиция
Арабские страны 26 марта 03:39
20 человек пострадали в результате ДТП в Турции
Турция 26 марта 02:32
ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету близ столицы королевства
Арабские страны 26 марта 01:48
Три человека погибли в результате ДТП в Турции
Турция 25 марта 22:51
Турция начала антитеррористическую операцию в иракском районе Синджар - Эрдоган
Турция 25 марта 22:46
Турция испытала баллистические ракеты
Турция 25 марта 15:52
В Турции произошло землетрясение
Турция 24 марта 20:09
Самолет президента Турции не смог приземлиться в Орду из-за погодных условий
Турция 24 марта 19:36
Эрдоган: Турция готова к проведению новых антитеррористических операций в Сирии
Турция 24 марта 16:24
Израиль принял первый коммерческий лайнер, летевший через Саудовскую Аравию
Израиль 24 марта 10:29
Азербайджан назвал приоритеты для налаживания торгового и инвестиционного сотрудничества с Саудовской Аравией
Экономика 24 марта 02:26
Эрдоган выразил соболезнования президенту Франции
Турция 24 марта 00:50
Один турецкий военнослужащий погиб, двое ранены в результате перестрелки с террористами РПК
Турция 23 марта 22:25
Израиль ведет переговоры с Сингапуром и Филиппинами о прямом авиасообщении над Саудовской Аравией
Туризм 23 марта 14:44
В Турции разбился истребитель F-16
Турция 23 марта 00:05