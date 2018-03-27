ВВС Турции ликвидировали 12 террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции уничтожили 12 террористов в районах Хакурк и Кани-Раш на севере Ирака, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что в рамках операции, начавшейся 10 марта, число ликвидированных террористов достигло 67.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

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