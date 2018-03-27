ВВС Турции ликвидировали 12 террористов на севере Ирака

27 марта 2018 02:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции уничтожили 12 террористов в районах Хакурк и Кани-Раш на севере Ирака, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что в рамках операции, начавшейся 10 марта, число ликвидированных террористов достигло 67.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МИД: Турция осуждает атаки на города Саудовской Аравии
Турция 00:58
Турция не будет предпринимать меры в отношении России в связи с "делом Скрипаля"
Турция 26 марта 22:42
В Турции ожидается создание министерства искусственного интеллекта - СМИ
Турция 26 марта 16:54
Власти Синджара подтвердили прибытие иракской армии для вывода РПК
Арабские страны 26 марта 16:40
Турция и европейские страны закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 26 марта 10:29
20 человек пострадали в результате ДТП в Турции
Турция 26 марта 02:32
Три человека погибли в результате ДТП в Турции
Турция 25 марта 22:51
Турция начала антитеррористическую операцию в иракском районе Синджар - Эрдоган
Турция 25 марта 22:46
Турция испытала баллистические ракеты
Турция 25 марта 15:52
В Ираке не менее восьми полицейских погибли, попав в засаду боевиков ИГ
Другие страны 25 марта 04:24
В Турции произошло землетрясение
Турция 24 марта 20:09
Самолет президента Турции не смог приземлиться в Орду из-за погодных условий
Турция 24 марта 19:36
Эрдоган: Турция готова к проведению новых антитеррористических операций в Сирии
Турция 24 марта 16:24
Эрдоган выразил соболезнования президенту Франции
Турция 24 марта 00:50
Один турецкий военнослужащий погиб, двое ранены в результате перестрелки с террористами РПК
Турция 23 марта 22:25
Разведка Турции сообщила о проникновении в страну 2 тыс. террористов из Ирака
Турция 23 марта 09:47
В Турции разбился истребитель F-16
Турция 23 марта 00:05
В Африне прогремел взрыв
Турция 22 марта 16:05