Турция не нуждается в ЕС – лидер оппозиции

БАКУ /Trend/ - Турция не нуждается в ЕС, сказал лидер Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Бахчели, членство Турции в ЕС не является вопросом национальной важности для Анкары.

Лидер МНР отметил, что Турция не является той страной, которая станет действовать под диктовку ЕС.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара не позволит действовать силам, которые намерены препятствовать Турции, обрести полноправное членство в ЕС.

По словам Эрдогана, Турция намерена стать полноправным членом ЕС.

"В вопросе вступления в ЕС по отношению к Турции применяются двойные стандарты, что не приемлемо для Анкары", - сказал Эрдоган.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно возросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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