Турция не нуждается в ЕС – лидер оппозиции

27 марта 2018 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не нуждается в ЕС, сказал лидер Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Бахчели, членство Турции в ЕС не является вопросом национальной важности для Анкары.

Лидер МНР отметил, что Турция не является той страной, которая станет действовать под диктовку ЕС.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара не позволит действовать силам, которые намерены препятствовать Турции, обрести полноправное членство в ЕС.

По словам Эрдогана, Турция намерена стать полноправным членом ЕС.

"В вопросе вступления в ЕС по отношению к Турции применяются двойные стандарты, что не приемлемо для Анкары", - сказал Эрдоган.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно возросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Внутренние проблемы ЕС угрожают существованию этой структуры – премьер-министр Турции
Турция 14:26
Анкара не даст действовать силам, которые мешают вступлению Турции в ЕС - Эрдоган
Турция 26 марта 17:06
Турция является гарантом безопасности границ ЕС - Правящая партия
Турция 26 марта 12:13
Турция защищает Европу от терроризма – премьер
Турция 17 марта 10:29
ЕС без Турции остается уязвимым - МИД
Турция 3 марта 10:23
Азербайджан рано или поздно освободит свои земли от армянской оккупации – лидер турецкой оппозиции
Турция 27 февраля 12:39
Оппозиционная и правящая партии Турции договорились о совместных действиях на президентских выборах
Турция 21 февраля 18:02
Турция выполнила все обязательства перед ЕС
Турция 7 февраля 14:17
Турция не пожертвует ради вступления в ЕС своими интересами – Эрдоган
Турция 5 февраля 09:25
Глава МИД: Вопрос переговоров о вступлении Турции в ЕС может быть вынесен на всенародное голосование
Турция 25 января 17:20
Турция и ЕС обсудят перспективы отношений – министерство
Турция 24 января 11:44
Турция не должна замедлять ход военной операции на севере Сирии – лидер оппозиции
Турция 16 января 13:06
В Анкаре началась встреча президента Турции с лидером оппозиции
Турция 10 января 17:38
Поддержка лидером оппозиции правительства откроет новый политический период в Турции – вице-премьер
Турция 10 января 17:34
Президент Турции и лидер оппозиции обсудят детали президентских выборов
Турция 10 января 09:41
Эрдоган поблагодарил лидера оппозиции за поддержку
Турция 9 января 13:51
Оппозиция в Турции не выдвинет кандидата на президентских выборах
Турция 8 января 12:50
Лидер турецкой оппозиции призвал ВС Турции к решительной войне в Сирии
Турция 6 января 10:12