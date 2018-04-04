Железная дорога БТК способствует развитию туризма – министр

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) способствует развитию туризма, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Арслана, БТК станет важным маршрутов для местных туристов, а также для путешественников из государств Центральной Азии, в частности из Казахстана.

Министр также отметил, что объемы грузоперевозок посредством БТК к 2035 году увеличатся до 17 миллионов тонн.

По словам министра, ожидается также, что к 2035 году по БТК будет перевозиться до трех миллионов пассажиров.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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