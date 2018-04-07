Проведение операции «Оливковая ветвь» не ослабило борьбы с ИГ – МИД Турции

7 апреля 2018 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение военной операции «Оливковая ветвь» не ослабило борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишут в субботу турецкие СМИ.

Он отметил, что слова о том, что в то время как проводилась операция «Оливковая ветвь», террористы ИГ все больше усиливали свои позиции в Сирии, не соответствуют действительности.

По словам Чавушоглу, ИГ намного ослабла, но в этом нет заслуги YPG, так как с ИГ вели борьбу именно ВС Турции.

«Единственная армия, которая боролась с ИГ, это турецкая армия», - сказал Чавушоглу.

Он также отметил, что все террористические организации в регионе, в том числе YPG, PYD и ИГ, управляются внешними силами.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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