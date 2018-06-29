В Турции задержан экс-депутат от оппозиционной партии

29 июня 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции задержан экс-депутат от оппозиционной Народной республиканской партии (CHP) Эрен Эрдем, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что Эрдем обвиняется в оказании финансовой поддержки террористическим организациям, в частности Рабочей партии Курдистана, и может быть лишен свободы на срок от 9,5 до 22 лет.

О других деталях, связанных с задержанием экс-депутата, не сообщается.

Отметим, что Эрдем был депутатом парламента Турции 26-го созыва.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Генштаб Турции заявил о ликвидации 10 террористов на севере Ирака
Турция 09:40
Высший военный совет Турции впервые соберется под руководством главы государства
Турция 09:23
В перестрелке с боевиками РПК погибло двое военнослужащих ВС Турции
Турция 27 июня 15:46
Премьер-министр Ирака призвал РПК сложить оружие
Турция 27 июня 09:24
В Турции за пропаганду терроризма задержана гражданка Германии
Турция 27 июня 09:17
ВВС Турции ликвидировали восемь боевиков РПК на севере Ирака
Турция 27 июня 00:19
Азай Гулиев: Выборы в Турции были свободными, справедливыми и демократическими
Политика 25 июня 19:22
Окончательные итоги выборов в Турции будут известны в ближайшие дни
Турция 25 июня 14:14
МВД Турции заявил о ликвидации более 20 террористов
Турция 25 июня 12:39
В Турции завершились выборы
Турция 24 июня 18:00
Высокая явка на выборах - показатель демократического уровня в Турции - Эрдоган
Турция 24 июня 14:59
Президент Турции проголосовал на парламентских и президентских выборах
Турция 24 июня 14:31
Сегодняшние выборы являются самыми важными в истории Турции – глава МИД
Турция 24 июня 13:01
Турция станет ещё более сильной после выборов - Бинали Йылдырым
Турция 24 июня 12:25
В Турции начались парламентские и президентские выборы
Турция 24 июня 09:00
ВВС Турции ликвидировали семь боевиков РПК
Турция 24 июня 00:37
ВВС Турции ликвидировали 15 боевиков РПК на севере Ирака
В мире 22 июня 22:50
ВС Турции в ходе операций на границе с Ираком ликвидировали более 80 террористов
Турция 22 июня 20:23