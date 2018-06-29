В Турции задержан экс-депутат от оппозиционной партии

БАКУ /Trend/ - В Турции задержан экс-депутат от оппозиционной Народной республиканской партии (CHP) Эрен Эрдем, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Сообщается, что Эрдем обвиняется в оказании финансовой поддержки террористическим организациям, в частности Рабочей партии Курдистана, и может быть лишен свободы на срок от 9,5 до 22 лет.
О других деталях, связанных с задержанием экс-депутата, не сообщается.
Отметим, что Эрдем был депутатом парламента Турции 26-го созыва.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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