Язык угроз в отношении Турции неприемлем - МИД

26 июля 2018 23:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Никто не вправе указывать и угрожать Турции. Об этом, как сообщают турецкие СМИ в четверг, сказал официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Аксой отметил, что Турция является суверенным государством с демократическими традициями, где царит верховенство закона. «Язык угроз в отношении Турции неприемлем», - сказал Аксой.

Представитель МИД добавил, что Турция по сегодняшний день проявила необходимую политическую волю и все от нее требующееся для налаживания отношений с США.

«Угрозы со стороны правительства США, которые перечеркивают отношения дружбы и союзничества, неприемлемы», - сказал представитель МИД.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировал слова вице-президента США Майкла Пенса о возможном введении Америкой санкций в отношении Турции.

"Никто не диктует Турции, как ей поступать. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Перед законом все равны без каких-либо исключений", - написал глава МИД.

Напомним, ранее стало известно, что США могут ввести санкции в отношении Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет выпущен на свободу.

(Автор: Рауф Гулиев)

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