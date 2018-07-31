Еще одна оппозиционная партия Турции проведет съезд для выборов нового лидера

31 июля 2018 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оппозиционная партия Турции İYİ Parti проведет внеочередной съезд для выборов лидера, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что съезд состоится 12 августа этого года.

Отметим, что после парламентских и президентских выборов, которые прошли в Турции 24 июня, ряд членов İYİ Parti обвинил лидера партии Мэрал Акшенер в безуспешной политике.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время внеочередной съезд для выборов нового лидера проведет оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP).

Напомним, что 24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, набрал 30,64% голосов.

С момента инаугурации, которая состоялась 9 июля, страна перешла от парламентской системы правления к президентской. Глава республики теперь будет самостоятельно назначать членов Кабинета министров и вице-президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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