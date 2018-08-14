В Турции освободили до суда двух греческих военных

14 августа 2018 21:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции двое греческих военнослужащих, задержанных в нейтральной зоне госграницы двух стран, выпущены на свободу до суда, сообщаеют турецкие СМИ.

Слушания по делу лейтенанта Аггелоса Митретодиса и старшего сержанта Димитроса Коуклатзиса прошли в суде города Эдирне.

Адвокаты подсудимых ходатайствовали об их освобождении из-под стражи, обосновав свою просьбу тем, что военнослужащие пересекли границу вследствие ошибки. Суд удовлетворил ходатайство.

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