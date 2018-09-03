Турция оказывает поддержку решению нагорно-карабахского конфликта – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция оказывает поддержку решению нагорно-карабахского конфликта, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на VI Cаммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Кыргызстане, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Турция, как и ранее, будет поддерживать Азербайджан во всех сферах.

Он также сказал, что все тюркоязычные государства должны содействовать решению конфликтов и установлению стабильности в мире.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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