Генштаб Турции заявил о ликвидации еще восьми террористов на севере Ирака

19 сентября 2018 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористической организацией РПК на севере Ирака было уничтожено восемь террористов РПК, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в среду.

В сообщении отмечается, что террористы были ликвидированы на севере Ирака в районе Гара. Согласно сообщению, террористы пытались, проникнуть на территорию Турции.

Отметим что накануне Генштаб Турции завил о ликвидации восьми террористов на севере Ирака в районе Зап.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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