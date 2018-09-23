Турция откроет свое первое посольство в Парагвае

23 сентября 2018 22:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция откроет свое первое посольство в Парагвае, говорится в сообщении МИД Турции.

"Турция завершила необходимые юридические процедуры для открытия своего посольства в Асунсьоне и назначила Армагана Инчи Эрсоя нашим первым послом. Парагвай также, как ожидается, вскоре завершит необходимые процедуры", - говорится в сообщении МИД.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его парагвайский коллега Луис Альберто Кастильони встретились в Нью-Йорке в эти выходные в кулуарах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В ходе встречи была подтверждена взаимная политическая воля для развития отношений", - говорится в сообщении.

(Автор: Али Гасымов)

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