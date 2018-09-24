В Турции задержана террористка из Франции

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле задержана гражданка Франции, являющаяся членом террористической организации «Аль-Каида», пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщатся, что задержанная гражданка Франции, имя которой не разглашается, прибыла в Турцию и незаконным путем намеревалась проникнуть на территорию Сирии.

«Террористка была задержана на одном из автовокзалов Стамбула», - сообщают турецкие СМИ.

Сообщается также, что в настоящее время ведется расследования с целью выявления связей террористки в Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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