БАКУ /Trend/ - Власти Турции сносят виллу ранее задержанного Аднана Октара, более известного как Харун Яхья, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что снос виллы Октара начался сегодня утром.

По данным СМИ, ранее все имущество Октара было конфисковано.

Отметим, что Октар и 235 его сторонников были задержаны в июле этого года.

Аднан Октар обвиняется в отмывании грязных денег, участии в организованной преступности, шпионаже, домогательствах.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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