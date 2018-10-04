БАКУ /Trend/ - Власти Турции сносят виллу ранее задержанного Аднана Октара, более известного как Харун Яхья, пишут в четверг турецкие СМИ.
Сообщается, что снос виллы Октара начался сегодня утром.
По данным СМИ, ранее все имущество Октара было конфисковано.
Отметим, что Октар и 235 его сторонников были задержаны в июле этого года.
Аднан Октар обвиняется в отмывании грязных денег, участии в организованной преступности, шпионаже, домогательствах.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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