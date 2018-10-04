Глава МИД Турции не исключил возможность создания формата сотрудничества Турция-Азербайджан-Казахстан

4 октября 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между Турцией, Азербайджаном и Казахстаном может быть создан трехсторонний формат сотрудничества, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишут в четверг турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что в настоящее время в регионе существуют различные форматы сотрудничества, такие как, Турция-Азербайджан-Грузия, Турция-Азербайджан-Туркменистан.

«Не исключено, что Казахстан также присоединится к этим форматам сотрудничества», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что подобное сотрудничество способствует решению конкретных проблем, и в ходе таких форматов было реализовано множество важных проектов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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